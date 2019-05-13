Tombala oynayan 4 kişiye 1.280 TL para cezası

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, Köprübaşı Mahallesi’ndeki bir kıraathanede tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adreste yapılan denetimlerde tombala oynatıldığı tespit edildi. İşletmeci Y.C.’ye kumar oynatmak suçundan adli işlem yapılırken, tombala oynayan 4 kişi ise gerekli işlemler için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tombala oynatmakta kullanılan malzemelere de el konuldu.

Tombala oynadığı tespit edilen 4 şahsa kumar oynamaktan kişi başı 320’er TL olmak üzere toplam 1.280 TL idari para cezası uygulandı. Tombala denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

