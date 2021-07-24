Tokyo’da şanlı bayrağımızı hemşerimiz Merve Tuncel dalgalandırdı

32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Japonya Ulusal Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisi ile resmen başladı. Olimpiyat Stadyumu'ndaki seremonide sporcular ülkelerinin bayraklarıyla geçiş yaptı. Muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Geçit töreninde şanlı bayrağımızı Elbistanlı milli yüzücü 16 yaşındaki Merve Tuncel ve 18 yaşındaki milli yüzücü Berke Saka taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli sporcularımıza destek için Olimpiyat Stadyumu'ndaydı. Kasapoğlu yaptığı paylaşımda; 'Tokyo 2020 Açılış Töreni’nde milli sporcularımızın yanındayız' ifadelerini kullandı.

"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. ‘Adını tarihe yaz’ mottosuyla olimpiyatlarda madalya için yarışacak olan ‘Team Türkiye’ a 58'i erkek ve 50'si kadın olmak üzere toplam 108 sporcudan oluşuyor.

Şanlı bayrağımızı dünyanın en büyük spor organizasyonunda dalgalandırma gururunu yaşayan hemşerimiz milli yüzü Merve Tuncel, 32. Yaz Olimpiyatları’ndan altın madalya ile dönmek istediğini belirtti.

Elbistan’ın gururu olan Başarlı yüzücü Merve Tuncel, Tokyo’da 400 metre serbest, 1500 metre serbest stil ve 800 metre serbest stil de madalya için yarışacak.