TOKİ’nin yapacağı sosyal konut kurası 22 Nisan’da çekilecek

1 milyon 211 bin 518 başvurunun yapıldığı TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura 24 Şubat'ta İzmir Karabağ'da yapılacak evler için çekilecek. İstanbul'da ilk kura ise 16 Mart tarihinde Tuzla'daki konutlar için çekilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışıyla 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi kapsamında Elbistan’a yapılacağını duyurduğu konut sayısı, 850’den 600’e düşürülmüştü. Elbistan’a yapılacak 600 konutun 420’si 2+1 ve 180’i de 3+1 planda olacak. Henüz yeri tam kesinleşmeyen konutlar için binlerce kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek. Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak.

TOKİ, Elbistan’da inşa edilecek 600 konut için düzenlenecek kuranın tarihini ise 22 Nisan olarak açıkladı.