TOKİ’nin Elbistan’a yapacağı konut sayısı düştü

"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş genelinde inşa edilecek toplam 2 bin konutun ilçelere olan dağılımında değişikliğe gidildi. Daha önceden Elbistan’a 850 adet olarak inşa edileceği duyurulan konutların sayısının, TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan listede 600’e düştüğü görüldü. İlk açıklanan listede, 595 adedi 2+1, 255 adedi de 3+1 planda inşa edileceği belirtilen konutların yenilenmiş rakamlara göre 420’si 2+1 ve 180’i de 3+1 planda olacağı bilgisi yer aldı. Listede, daha önceden konut yapılacak ilçeler arasında gösterilmeyen Dulkadiroğlu ilçesine 350 adet konut kotası ayrıldığı dikkatlerden kaçmadı. Yine aynı şekilde Göksun ve Onikşubat ilçelerine yapılacak konut sayısında da değişikliğe gidildi. İlk açıklamada, Göksun ilçesine 500 konut yapılacağı belirtilirken bu sayı yenilenmiş listede 350 olarak görülüyor. Onikişubat ilçesinin 300 olarak açıklanan konut sayısı ise yeni listede 350’ye çıkarıldı. Kahramanmaraş genelinde ise yapılacak toplam konut sayısında bir artış ya da azalma olmadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yurt genelinde "100 Bin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurular T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor. Başvuru süresi 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek. Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5 bin 500 TL'den düşük olanlar başvuracak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak.

Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Evler geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Konutlar yatay ve şehirlere uygun mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak. Projede sosyal donatılar da yer alacak.

Konut projesinden faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak şartları aranacak. Ayrıca, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak ve başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak gerekecek.



