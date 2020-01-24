TOKİ’den sosyal konut projesine başvuranlar kura gününü bekliyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da başvuru sahipleri, kura tarihiyle ilgili TOKİ’den gelecek açıklamaya odaklandı.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Elbistan’a 600 konut

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi kapsamında Elbistan’a yapılacağını duyurduğu konut sayısı, 850’den 600’e düşürülmüştü. Elbistan’a yapılacak 600 konutun 420’si 2+1 ve 180’i de 3+1 planda olacak. Henüz yeri tam kesinleşmeyen konutlar için binlerce kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi. Başvuruların ardından noter, banka ve TOKİ yetkilileri huzurunda yapılacak kura ile hak sahipleri belirlenecek. Projede Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri'ne, en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), başvuruların sona ermesiyle birlikte kura tarihlerini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Kura çekimi için Şubat ayı işaret ediliyor.