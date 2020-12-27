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TOKİ sosyal konutları için ilk kazma vuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Elbistan’da yapacağı 609 adet konut ile 9 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesi için ilk kazma vuruldu.

TOKİ sosyal konutları için ilk kazma vuruldu
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), sosyal konut projesi kapsamında Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki 6 parselde inşa edilecek 609 adet konutun yapımına başlandı. Konut projesinin ihalesini alan yüklenici firmaya ait iş makineleri, temel kazma işlemlerinin startını verdi. Şantiye alanında hafriyat taşıma işlemleri sürerken, önümüzdeki günlerde iş makinesi ve personel sayısının da arttırılacağı bildirildi.

413 adet 2+1 ve 196 adet de 3+1 planında depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek konut projesinin toplam maliyeti 67 milyon TL olacak. Yaklaşık 500 günde bitirilmesi planlanan proje, Karaelbistan Mahallesi’ndeki 110 dönüm alan üzerinde yükselecek.

Proje tamamlandığında toplamda 2 bin 400 bireyin yeni yaşam alanı olacak.

 


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