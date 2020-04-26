TOKİ sosyal konut kurasının tarihi açıklandı

TOKİ; Elbistan’a inşa edilecek 600 konutun kura tarihini ise 5 Haziran 2020 olarak duyurdu.

TOKİ tarafından yapılacak "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuraları ertelenmişti. TOKİ’den yenilenen kura takvimiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Küresel bir salgın haline gelen Koronavirüse karşı devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak için "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura törenleri iptal edilmiştir. Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

100 bin Sosyal Konut Projesi hak sahibi belirleme kuraları 28.04.2020 tarihi itibari ile tekrar başlayacaktır. Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve tarafımızca yapılan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir” denildi.

TOKİ’nin Elbistan’a yapacağı 600 sosyal konut için 22 Nisan olarak açıklanan kura tarihi ise 5 Haziran olarak yeniden belirlendi. Elbistan’a yapılacak 600 konutun hak sahibi internet üzerinden canlı yayınla belirlenecek. Kura çekimi saat 10.00’da başlayacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Elbistan’a yapılacak 600 konut için 1800’e yakın isim arasında kura çekilecek.

Elbistan’a yapılacak 600 konutun 420’si 2+1 ve 180’i de 3+1 planda olacak. Henüz yeri tam kesinleşmeyen 2+1 planda yapılacak konutlar için başvuranlar arasından 700 kişinin ismi belirlendi. Kurada, 3 şehit ailesi ve 57 engelli vatandaşın ismi yer alırken kalan kısmı da diğer vatandaşlar oluşturdu. 3+1 plandaki 180 konutun sahibi de 1060 kişi arasından kura ile belirlenecek. 3+1 plandaki konutlar için de 15 şehit ailesi ve 83 de engelli vatandaşın ismi listede yer aldı.