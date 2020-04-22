TOKİ sosyal konut kurasına koronavirüs ertelemesi

TOKİ'nin sitesinden yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.

"Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.

TOKİ’nin Elbistan’a yapacağı 600 sosyal konut için kura tarihi 22 Nisan olarak açıklanmıştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Elbistan’a yapılacak 600 konut için 1800’e yakın isim arasında kura çekilecek.

Elbistan’a yapılacak 600 konutun 420’si 2+1 ve 180’i de 3+1 planda olacak. Henüz yeri tam kesinleşmeyen 2+1 planda yapılacak konutlar için başvuranlar arasından 700 kişinin ismi belirlendi. Kurada, 3 şehit ailesi ve 57 engelli vatandaşın ismi yer alırken kalan kısmı da diğer vatandaşlar oluşturdu. 3+1 plandaki 180 konutun sahibi de 1060 kişi arasından kura ile belirlenecek. 3+1 plandaki konutlar için de 15 şehit ailesi ve 83 de engelli vatandaşın ismi listede yer aldı. TOKİ, Elbistan’dan başvuruda bulunan 29 kişinin başvurusunu reddetti.