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TOKİ İlkokulu’nda milli mücadelenin 100.yılı etkinliği

TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100.yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

TOKİ İlkokulu’nda milli mücadelenin 100.yılı etkinliği
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Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı dolayısıyla Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda program düzenlendi. Milli mücadelenin 100.yılı kapsamındaki etkinliklerde tüm öğrencilere, velilere ve katılımcılara lokma tatlısı ikramında bulunuldu.

Etkinlikle ilgili olarak konuşan okul müdürü Musa Demir, “Gerek Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda canlarını siper eden atalarımız, gerekse de son dönemde yaşanan deprem ve çığ felaketlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız adına böyle bir program organize ettik. Öğrencilerimizde, bu tür programlarla milli birlik ve beraberlik bilincini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Demir, “Kahramanmaraş’ımızın milli mücadele ve kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bu uğurda canıyla kanıyla cennet vatanımız için gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyorum. Önümüzdeki günlerde de bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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