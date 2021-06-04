TOKİ, Elbistan’da konut arsası satacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elbistan’a bağlı Taşburun Mahallesi’nde konut alanı nitelikli arsaları açık artırma ile satışa sunacak. Türkoğlu ilçesi ile birlikte toplam 4 arsanın satışa sunulacağı ihale, 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Elbistan’a bağlı Taşburun Mahallesi’ndeki 2 arsa için 53 bin 90 lira ile 14 bin 965 lira muhammen bedel belirlendi. Arsaların yüzölçümleri ise 106,18 metrekare ve 29,93 metrekare olarak belirtildi.

Söz konusu arsaları almak isteyenlere, peşin ya da yüzde 25 peşin ile 60 ay vade seçeneği sunulacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.