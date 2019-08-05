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TOKİ Cami’inde kurs öğrencilerine hediye

Elbistan TOKİ Cami’inde yaz Kur’an kursunun kapanışı dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

TOKİ Cami’inde kurs öğrencilerine hediye
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinesinde ülke genelinde haziran ayında başlayan yaz Kur’an kursları sona erdi. Kurs döneminde öğrenciler, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler ile 5 vakit namazlarını öğrenerek yaz tatilini değerlendirmiş oldular. Öğrenciler, kurs süresi boyunca birçok sosyal aktivite ve spor etkinliğine de katıldı. Elbistan TOKİ Cami’inde, kursların sona ermesi dolayısıyla kapanış programı düzenlendi. Kurs boyunca haftada 3 gün halı sahada futbol oynayan, gezi ve sosyal etkinliklere katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Hediyelerine kavuşan öğrenciler, kurs öğreticilerine ve cami görevlilerine teşekkür etti.


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Aliye BOZKURT 2 hafta önce

Saygıdeğer imam beyefendiye çok teşekür ediyorum .Allah razi olsun bu zamanda Allah rizasi gözeterek gorevini yaptigi icin.O kadar etkinlik yapti ki saymakla sayfa biter korkusuyla yazamiyorum.En guzeli 9 yasindaki oglumun sabah ezanini duyarduymaz karanliktan korkmadan camiye gidip namaz kilmasi.Ve ogluma namaz sevgisi vermesi cami sevgisi vermesi...Tebrikler hocam eli öpülesi bir hocasiniz bu zamanda..

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