TOKİ, Büyükyapalak’a 12 derslikli okul yapacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elbistan’la birlikte Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki eğitim yatırımları için ihaleye çıktı. Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’ne 12 derslikli okul kazandıracak ihalenin tarihi, 25 Mayıs 2021 olarak belirlendi. Yer tesliminden itibaren 450 gün içinde bitirilmesi hedeflenen eğitim yatırımı için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) toplantı salonunda ihale düzenlenecek. Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek bu yatırım için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’ne yapılacak 12 derslikli okulun inşasında çelik konstrüksiyon sistemi kullanılacak.