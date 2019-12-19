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TOKİ Başkanı Bulut: “Önceliğimiz kaliteli üretim olacak”

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili olarak, birinci önceliklerinin kaliteli üretim olacağını söyledi.

TOKİ Başkanı Bulut: “Önceliğimiz kaliteli üretim olacak”

TOKİ, 850’si Elbistan’da olmak üzere 81 ilde 100 bin sosyal konut için talepleri almaya başladı. Ülke genelinde 130 binden fazla kişi, projeden konut sahibi olmak için başvuruda bulundu. 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp temelini atılacak konutlarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, şöyle konuştu:

“Bu konutlara önemli sayıda başvurular olmuştur. 100 bin sosyal konut projesi, aynı zamanda başta müteahhitler olmak üzere müşavir, mühendis, mimar, işçi ve malzeme sektörü açısından da önemlidir. Bu nedenle TOKİ-müteahhit-müşavir üçlüsü olarak gerek planlama, gerek projelendirme, gerekse de inşa süreçlerinde yeni bir vizyonla yolumuza devam etmek zorundayız. Bu doğrultuda birinci önceliğimiz kaliteli üretim olacaktır. Kalitesiz hiçbir üretime izin vermemeliyiz.”


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