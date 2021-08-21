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Tohumunu Avrupa’dan getirdi, dev kabak görenleri şaşırtıyor

Ekinözü ilçesinde bir gurbetçi vatandaş, İsviçre’den getirdiği tohumu ektiği bahçesinde çapı 265 cm gelen yaklaşık 100 kiloluk dev bal kabağı yetiştirdi.

Tohumunu Avrupa’dan getirdi, dev kabak görenleri şaşırtıyor
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Gurbetçi Bilal Kul, iki eliyle birden kucaklanmayacak kadar büyük olan dev bal kabağını görenlerin hayrete düştüğünü söyledi.
Yaklaşık 30 yıl önce İsviçre’ye göç eden Bilal Kul, her yaz tatilini geçirmek amacıyla doğum yeri Ekinözü ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi’nin Güleyler mezrasına dönüyor. Kul, tatilinin büyük bölümünü, mahalledeki evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştirerek geçiriyor. Kul, bu yıl İsviçre’den yanında bir arkadaşından aldığı bal kabağı çekirdekleri de getirdi. Çekirdekleri bahçesine eken Kul, diğer sebzelerle aynı şekilde yetiştirdi. Çapa ve su zamanını geçirmeyen Kul, hızla büyüyen bal kabağının, bölgedeki emsalleri ile aynı olmadığını fark etti. Kul’un gözü gibi baktığı bal kabağı kısa sürede yaklaşık 100 kiloluk ağırlığa ulaştı. Dev bal kabağını ölçen Kul, 265 cm gelen çapıyla Türkiye’de böyle bir kabak yetişeceğini de ispatladığını vurguladı. 
Mahalle sakinleri ve vatandaşların ilgisi ile karşılaşan kabağı iki eliyle bile kucaklayamadığını belirten gurbetçi Bilal Kul, “30 senedir Avrupa’da yaşıyorum. Sebze ve meyve yetiştirmenin de hastasıyım. Bunun tohumunu İsviçre’den getirdim. Büyüklüğü de çok farklı. Aşağı yukarı 80 kilo geleceğini tahmin ediyorum. Bu gün ülkemizde 80 kilo civarında bir kabağın olması çok inandırıcı değil. Ama benimki olduğu için artık şimdi ona da inanıyorum” dedi.
Aynı zamanda yaklaşık 1 metre uzunluğunda da kabak yetiştiren gurbetçi Bilal Kul, Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden de bölgelerinde yetişen ilginç meyve ve sebze tohum ya da fidelerini getirmelerini istedi.

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