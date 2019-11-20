TMO, kayısı piyasasına giriyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), buğday ve arpanın yanında, incir, fındık ve üzüm gibi ürünlerde de piyasaya girdiğini hatırlattı. Bakan Pakdemirli, gelecek yıl Malatya'daki lisanslı depoların hazır olması halinde ise kayısıda da piyasaya gireceklerini dile getirerek "Açıkladığımız fiyatlardan herkes memnun. Hem üreticiye kazandırıp hem de devlet kurumuna zarar ettirmediğimiz için çifte memnuniyet oldu. Fındık, üzüm ve incir gibi ürünlerde müdahale ederek piyasa fiyatını yükselttik” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Pakdemirli'nin bu açıklaması ise dünya kuru kayısı ihracatında lider olan Malatya'da sevinçle karşılandı. Tescilli Malatya kayısının hinterlandında yer alan ve üretimde de hatırı sayılır bir konumda bulunan Elbistan’daki üreticiler de Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarını yerinde buldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı piyasasına girecek olması ile birlikte fiyat istikrarsızlığının da ortadan kalkacağını ifade eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu açıklamanın kendilerini çok memnun ettiğini dile getirdi.

Özcan, “Tarım ve Orman Bakanım Bekir Pakdemirli, komisyonda yaptığı açıklamada kayısı ile ilgili depolar bitince kayısıya da müdahale edeceklerini söylediler. Bu çok sevindirici bir haber bizler için. Piyasayı regüle edecek aktör olan TMO'nun kayısı lisanslı depoculuğunun ortağı olması da bir avantaj üretici için” ifadelerini kullandı.