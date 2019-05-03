TMO, 2019 yılı hububat alım fiyatları belli oldu

Ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da binlerce çiftçinin merakla beklediği buğday alım fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fiyatlarla ilgili açıklamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi’nden de (TMO), 2019 yılı hububat sezonunda uygulanacak politikalara ilişkin bilgiler yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hububat fiyatlarına ilişkin olarak, “Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından geçen yıl ton başına 1050 TL'den alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla 1350 TL olmuştur. Kaliteli buğday ise yüzde 4 primle alınacak ton başına fiyat 1400 TL'yi geçecektir. Arpa alım fiyatı da yüzde 33 artışla ton başına 1100 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize buğday ve arpa için yaklaşık 200 TL prim, mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacaktır. Yeni hasat döneminin ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

TMO’nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede ise, 2.grup makarnalık buğdayın ton fiyatı 1.450 TL oldu. Düşük vasıflı makarnalık buğdayın tonu ise 1.200 TL’den alınacak. 2.grupta yer alan ekmeklik buğday 1.275 TL, düşük vasıflı ekmeklik buğday ise 1.125 TL’den alınacak. TMO, randevulu alım sistemini bu yıl da devam edecek. TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 270 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 80 nokta) alım faaliyeti gösterecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak. Böylece üreticinin ton başına ilave 9,4 TL kazancı olacak” denildi.

Buğday fiyatları ile ilgili olarak da, “Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 4'e kadar ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 1.400 TL'yi geçecektir. Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından buğdayda ton başına 100 TL prim ödemesi ile gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk gibi destek ödemeleri yapılacaktır. Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday için belirlenmiş olan 1.350 TL/Ton alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen yaklaşık 200 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 1.550 TL/Tona kadar yükselmektedir. Açıklanan bu fiyatla üretici; maliyete göre yüzde 41, yani ton başına 450 TL gelir elde etmiş olacaktır. 2018 yılında ton başına 1.100 TL olarak açıklanan makarnalık buğday fiyatı 2019 yılında yüzde 32 artırılarak ton başına 1.450 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılında ton başına 825 TL olarak açıklanan arpa fiyatı 2019 yılında yüzde 33 artırılarak ton başına 1.100 TL olarak belirlenmiştir.2018 yılında ton başına 800 TL olarak açıklanan çavdar, yulaf ve tritikale fiyatı 2019 yılında yüzde 28 artırılarak ton başına 1.025 TL olarak belirlenmiştir.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için; ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri gerekmektedir” bilgilerine yer verildi.