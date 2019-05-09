TKDK’dan küçük yatırımcıya 400 milyon lira hibe desteği

Program kapsamında aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 42 ildeki yatırımcılara projeleri için yüzde 65’e kadar hibe desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 6'ncı Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon avro hibeyi üretici ve yatırımcılara sunduklarını belirterek, "Üreticilerimize söylüyorum, 'Durmayın, beklemeyin, bize gelin, yüzde 65'e kadar olan bu hibeyi kaçırmayın” dedi.

IPARD-II Dönemi 6. Başvuru çağrı İlanı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yayınlandı. 60 milyon avro bütçeli “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecek. Zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, Su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri yatırımlarına yüzde 65’e kadar hibe desteği verilecek. Programa başvurular, 8 Temmuz 2019 tarihi saat 09.00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak. Başvuruların son teslim tarihi 23 Ağustos 2019 olarak belirlendi.

Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticilere 3 ay süre verildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II 6'ncı Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon avro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi üretici ve yatırımcıya sunduklarını söyledi.

Daha çok küçük yatırımcı destekleneceğini bildiren Bakan Pakdemirli, 60 milyon avroluk çağrı bütçesinin yüzde 75'inin AB, yüzde 25'inin ise ulusal kaynaktan oluştuğuna dikkati çekerek, "Daha çok küçük yatırımcıların desteklenmesinin ön planda olacağı bu hibe paketinde 7 alt sektörü destekleyeceğiz. Bu hibe paketinde, kırsaldaki istihdama doğrudan katkı sağlayacak gençlerimize ve kadınlarımıza önemli avantajlar sağlayacak konular bulunuyor. Desteklenecek alanlar arasında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımları, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımları yer alıyor. Zanaatkarlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimini, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerini, kültür balıkçılığını, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumunu bu çağrı kapsamında destekliyoruz.

Söz konusu sektörlerde yapılacak yatırımların 500 bin avrodan (yaklaşık 3 milyon lira) fazla kısmına yüzde 55 ile 65 arasında hibe vereceğiz. Yani geri ödemesi olmayan, yatırım desteği veriyoruz. 42 ilimizdeki tüm üreticilerimize söylüyorum, 'Durmayın, beklemeyin, bize gelin, yüzde 65'e kadar olan bu hibeyi kaçırmayın” ifadelerini kullandı.



