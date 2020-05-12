TKDK’dan Kahramanmaraş’a hibe müjdesi

Süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji tesisleri hibe desteğinden faydalanabilecek.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı altındaki hibe desteğinden faydalanmak isteyen yetiştirici ve yatırımcılar, projelerini, 1 Haziran-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında, TKDK Kahramanmaraş Koordinatörlüğü’ne teslim edecek. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında hazırlanacak olan projelerin kabulü 1-26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TKDK’nın yeni başvuru çağrı dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, binlerce vatandaşa hibe desteği verileceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro yani 1.2 milyar TL olan IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıktık. IPARD destekleri ile bir yandan AB standartlarında, rekabetçi yeni işletmeler kurulmasını desteklerken, diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendiriyoruz. Böylece kırsaldaki kadın ve genç girişimcilerimizi daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Bu çağrı kapsamında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörlerinde sunulacak projeler desteklenecek. Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinin destek bütçesi 104 milyon Avro, yani 790 milyon TL’dir. Bu kapsamda, yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin Avro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (tedbiri için ise 54 milyon Avro yani 410 milyon Liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de, yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin Avro arasındaki projelere yüzde 55-65 oranında hibe desteği sağlanacak” dedi.