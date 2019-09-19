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TKDK’dan Elbistan’da 4 yatırıma 6 milyon TL hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü, Elbistan’da 4 adet hayvancılık projesi için yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzaladı. TKDK, toplam bütçesi 12 milyon lirayı bulan projelere, 6 milyon lira hibe desteği sunacak.

TKDK’dan Elbistan’da 4 yatırıma 6 milyon TL hibe
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) IPARD II Programı 5. Çağrı Dönemi çerçevesinde sunulan projelerden Elbistan’a kazandırılacak 4 adet yeni yatırım için ilk imzalar atıldı. İmza töreninde değerlendirme yapan TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, “Beşinci başvuru çağrı döneminde kurumumuza sunulan ve destek almak üzere seçildiği daha önce kamuoyuyla paylaşılan projeler için yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzaladık. Elbistan ilçesinde kurulacak olan 4 adet besi çiftliği için atılan imzaların hayırlı olmasını diliyorum. Hibe desteği kazanan yatırımcılarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Toplam yatırım bütçesi 12 milyon liraya ulaşan hayvancılık projelerinin destek sözleşmeleri, İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan ile yatırımcılar arasında imzalandı.





 


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