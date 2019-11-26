TKDK’dan 5 sektöre 320 milyon TL hibe

Bu yeni hibe paketinde, aralarında Kahramanmaraş’ın da olduğu 42 ilde makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanları desteklenecek.

TKDK, IPARD-II 8. başvuru çağrısında 5 sektörü destekleyecek. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecek. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması başlıklarındaki yatırım konularına yüzde 40-50 arasında hibe desteği verilecek.

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüne, süt toplama merkezlerine et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhanelere, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlanacak. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların; 8 milyon lira ila 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlanacak. Hibe oranları ise, gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütleri için yüzde 50 olacak. Mevcut makine ve ekipmanlara ilaveten, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda IPARD'a yeni makine ve ekipmanları dâhil edildi. Süt ürünlerinin, işlenmiş et ürünlerinin, meyve-sebze ve su ürünlerinin soğuk zincirde taşınacağı frigorifik araçları, süt işleme tesisleri için süt tankerlerini, süt toplama merkezlerinde, soğutma tanklı süt toplama araçlarını, meyve-sebze ürünlerinde, şoklama ve ürün dondurma sistemleri de destek kapsamına aldık. Ayrıca bazı sektörlerin kapsamını genişletildi. Tüm meyve ve sebze ürünleri, kurutma yatırımlarına dâhil edildi. Süt işleme tesisleri ve süt toplama merkezi yatırımlarında günlük en fazla 70 ton süt işleme ve toplama sınırı da kaldırıldı.

Toplam bütçesi 320 milyon lira olan IPARD-II 8. çağrı kapsamında, 25 Kasım itibariyle proje hazırlama süresi başladı. Başvuruların TKDK il koordinatörlüklerine teslim tarihleri ise 2 Ocak ile 31 Ocak 2020 arasında olacak.