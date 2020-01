TKDK, proje kabul süresini uzattı

Başvurusu uzatılan hibe paketinde, aralarında Kahramanmaraş’ın da olduğu 42 ilde makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanları desteklenecek.

TKDK’nın 5 sektörün desteklenmesini öngören IPARD-II 8. başvuru çağrısında, proje kabul tarihi uzatıldı. TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, IPARD II Programına ait 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri için son başvuru kabul tarihi 13 Şubat 2020 Perşembe günü saat 18.00’e kadar uzatılmıştır. Online Başvuru Sistemi ise 10 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 21.00’de kapatılacaktır. Online başvuru sistemindeki tüm işlemlerin (başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma vb.) belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerekmektedir” denildi.

8.başvuru çağrısında, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması başlıklarındaki yatırım konularına yüzde 40-50 arasında hibe desteği verilecek. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüne, süt toplama merkezlerine et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhanelere, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlanacak. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların; 8 milyon lira ila 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlanacak. Hibe oranları ise, gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütleri için yüzde 50 olacak. Mevcut makine ve ekipmanlara ilaveten, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda IPARD'a yeni makine ve ekipmanları dâhil edildi. Süt ürünlerinin, işlenmiş et ürünlerinin, meyve-sebze ve su ürünlerinin soğuk zincirde taşınacağı frigorifik araçları, süt işleme tesisleri için süt tankerlerini, süt toplama merkezlerinde, soğutma tanklı süt toplama araçlarını, meyve-sebze ürünlerinde, şoklama ve ürün dondurma sistemleri de destek kapsamına alındı. Ayrıca bazı sektörlerin kapsamını genişletildi. Tüm meyve ve sebze ürünleri, kurutma yatırımlarına dâhil edildi. Süt işleme tesisleri ve süt toplama merkezi yatırımlarında günlük en fazla 70 ton süt işleme ve toplama sınırı da kaldırıldı.

Toplam bütçesi 320 milyon lira olan IPARD-II 8. çağrı kapsamında, başvuruların TKDK il koordinatörlüklerine teslim tarihleri ise 31 Ocak olarak açıklanmıştı.