TKDK, hibe proje kabulüne başladı

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı altındaki hibe desteğinden faydalanmak isteyen yetiştirici ve yatırımcıların projeleri kabul edilmeye başlandı. Yetiştirici, üretici ve yatırımcılar, hazırladıkları projelerini, 1 Haziran’dan itibaren TKDK Kahramanmaraş Koordinatörlüğü’ne teslim edebiliyor. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında hazırlanacak olan projelerin kabulü, 26 Haziran’a kadar yapılabilecek. IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı için ilana toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon Avro yani 1.2 milyar TL olarak belirlendi.

Bu çağrı kapsamında; Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörlerinde sunulacak projeler desteklenecek. Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinin destek bütçesi 104 milyon Avro, yani 790 milyon TL olacak. Bu kapsamda, yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin Avro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri için ise 54 milyon Avro yani 410 milyon liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de, yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin Avro arasındaki projelere yüzde 55-65 oranında hibe desteği sağlanacak.