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TKDK, Elbistan’daki hayvancılık projelerine desteğini sürdürüyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü, Elbistan’daki hayvancılık projeleri için hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılarla sözleşme imzalamaya devam ediyor.

TKDK, Elbistan’daki hayvancılık projelerine desteğini sürdürüyor
TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, Elbistan'ın desteklerden yüksek düzeyde yararlandığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında hazırlanan projelere destek veren TKDK, bu sayede bölgede istihdamın artmasını sağlarken, işini kurmak ya da geliştirmek isteyen girişimcilerin de önünü açıyor. Projelere yüzde 50-70 hibe desteği veren TKDK, bölgede tarım ve hayvancılığın AB standartlarını taşıyan modern tesislerde yapılmasına öncülük ediyor. Elbistan’da sözleşme hazırlık süreci tamamlanan projeler için yatırımcılarla sözleşme imzalamaya devam ediliyor. Son olarak 4 adet besi çiftliği için koordinatörlük makamında düzenlenen törenle sözleşme imzalandı. Çoğunluğu Elbistan’da olmak üzere Onikişubat ilçesinde de inşa edilecek besi çiftliklerinin toplam yatırım bedeli 7,5 milyon Türk Lirası'nı buluyor. Ayrıca, sözleşme imzalanan projeler arasında Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi’nde inşa edilecek koyun çiftliği de yer aldı. Koyun çiftliği 2 bin başlık kapasitesi ile bölgenin en büyük hayvancılık tesislerinden biri olacak.

İl Koordinatörlüğü makamında atılan imzaların ardından yatırımcıları tebrik eden İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, Elbistan'ın desteklerden yüksek düzeyde yararlandığını belirterek bu yatırımın da bölge hayvancılığına katkı sağlayacak önemli tesislerden biri olmasını temenni etti.







 


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