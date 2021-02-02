TKDK, 125 milyon Avro destek verecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, proje kabulü gerçekleştireceği yeni döneme ilişkin bilgileri, yayınladığı çağrı ilanı ile kamuoyuna duyurdu. Toplam destek bütçesi 125 milyon Avro yani yaklaşık 1.2 milyar TL olan 10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, hayvancılık, süt üreten işletmeler, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması yönelik projelerin destekleneceği kaydedildi.

10. Başvuru Çağrı Döneminde birbirinden farklı yatırımlara hibe desteği veriliyor. Destek bütçesi 45 milyon Avro yani yaklaşık 420 milyon TL olan hayvancılık sektöründeki yatırımlar kapsamında büyükbaş ve küçükbaş et/süt hayvancılığı projelerinin yanı sıra broyler, hindi ve kaz çiftlikleri ile yumurta üretim çiftlikleri de desteklerden yararlanabiliyor. Bu alanda yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin Avro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanıyor.

80 milyon Avro yani yaklaşık 746 milyon TL destek bütçesi tahsis edilen tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlarda süt ve et işleme, kesimhaneler, sebze ve meyvelerin işlenmesi ve soğuk hava depoları destekleniyor. Bu alanda yatırım tutarı 30 bin ila 3 milyon Avro arasında olan projelere yüzde 40-50 oranında destek veriliyor.

10. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında proje kabulü 15 Şubat 2020 tarihinde başlıyor. TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak başvurular, hayvancılık sektörü yatırımları için 19 Mart 2021, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik projeler için 26 Mart 2021 tarihine kadar sürecek.

Yeni başvuru çağrı dönemini değerlendiren TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan; “Yeni bir destek paketiyle yine üretenin, çiftçinin ve yatırım yapanın yanındayız. Kahramanmaraş girişimci ruha sahip üreten bir şehir. Bugüne kadar desteklerimize kayda değer bir ilgi gösteren ve TKDK destekleriyle ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan şehrimiz için yeni ve önemli bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Kurum olarak çalışmalarımızı hiçbir aksaklığa, gecikmeye yer vermeyecek şekilde sürdürüyoruz. Hemşerilerimizi bu desteklerden yararlanmaya davet ediyorum” dedi.