TIR, römorku biçti

Elbistan-Nurhak karayolunun Şeker Fabrikası kavşağında bir TIR’la traktörün çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazası, ucuz atlatıldı.

Şeker Fabrikasına pancar boşalttıktan sonra anayola çıkmak isteyen traktörün arkasındaki römork, TIR’ın çarpması sonucunda devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. S.Ş. idaresinde Elbistan’dan Nurhak ilçesi istikametine giden 46 ER 288 plakalı TIR, Elbistan Şeker Fabrikası’ndan çıkış yapan Y.A.’nın kullandığı 46 ET 348 plakalı traktöre çarptı. Boş olduğu öğrenilen römork, çarpmanın etkisiyle parçalanıp devrildi. TIR da çarptığı römork ve traktörle birlikte orta refüje çıkarak durabildi. Korku ve endişeye neden olan kazada, traktör ve TIR sürücüsünün yara almaması büyük şans olarak değerlendirildi. Kaza nedeniyle trafik ışıkları da devrildi.