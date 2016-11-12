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TIR, römorku biçti

Elbistan-Nurhak karayolunun Şeker Fabrikası kavşağında bir TIR’la traktörün çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazası, ucuz atlatıldı.

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TIR, römorku biçti

Elbistan-Nurhak karayolunun Şeker Fabrikası kavşağında bir TIR’la traktörün çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazası, ucuz atlatıldı.

Şeker Fabrikasına pancar boşalttıktan sonra anayola çıkmak isteyen traktörün arkasındaki römork, TIR’ın çarpması sonucunda devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. S.Ş. idaresinde Elbistan’dan Nurhak ilçesi istikametine giden 46 ER 288 plakalı TIR, Elbistan Şeker Fabrikası’ndan çıkış yapan Y.A.’nın kullandığı 46 ET 348 plakalı traktöre çarptı. Boş olduğu öğrenilen römork, çarpmanın etkisiyle parçalanıp devrildi. TIR da çarptığı römork ve traktörle birlikte orta refüje çıkarak durabildi. Korku ve endişeye neden olan kazada, traktör ve TIR sürücüsünün yara almaması büyük şans olarak değerlendirildi. Kaza nedeniyle trafik ışıkları da devrildi.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken vatandaşlar ise, özellikle pancar sezonunda bölgede çok sayıda kaza yaşandığını belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde bir kez daha uyardılar.

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MEHMET 1 ay önce

Orda trafik ışığı var afedersiniz bazı ....... kırmızı ısıkta sanki trafik ısıgı yokmus gibi son sürat geciyor,ışık olmasa bile orda kontrollü gecilmesi lazım valla hakediyoruz hiç kural hak tanımoruz..

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FEYZİ 1 ay önce

MEHMET BEYE KATILIYORUM ÖZELLİKLE GİRİŞLERDEKİ IŞIKLARDA TIRLAR HİÇ IŞIK TANIMIYOR HIZ KESMİYORLAR GİRİŞLERE KAMERA BIRAKSALAR İYİ OLUR

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Fatih emiralioğlu 1 ay önce

Ben uluslararası tır şoförüyüm dünyada sadece bizim ülkemizde var 20 km hızla giden traktörün trafiğe çıkması biraz mantıklı düşünsek büyük kazalara sebep olmasak olmazmı

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Misafir Avatar
alper mete 1 ay önce @Fatih emiralioğlu

tır şoförleri dünyanın heryerinde korku salıyor trafikte

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Zeki 1 ay önce

Bu traktörler hep ölüm makinası reflektör yok jandarma trafikte es geçiyor traktör traktörü geçiyor hiç lambaları yanmıyor

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