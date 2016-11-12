TIR, römorku biçti

Elbistan-Nurhak karayolunun Şeker Fabrikası kavşağında bir TIR’la traktörün çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazası, ucuz atlatıldı.
Şeker Fabrikasına pancar boşalttıktan sonra anayola çıkmak isteyen traktörün arkasındaki römork, TIR’ın çarpması sonucunda devrildi.
Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. S.Ş. idaresinde Elbistan’dan Nurhak ilçesi istikametine giden 46 ER 288 plakalı TIR, Elbistan Şeker Fabrikası’ndan çıkış yapan Y.A.’nın kullandığı 46 ET 348 plakalı traktöre çarptı. Boş olduğu öğrenilen römork, çarpmanın etkisiyle parçalanıp devrildi. TIR da çarptığı römork ve traktörle birlikte orta refüje çıkarak durabildi. Korku ve endişeye neden olan kazada, traktör ve TIR sürücüsünün yara almaması büyük şans olarak değerlendirildi. Kaza nedeniyle trafik ışıkları da devrildi.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken vatandaşlar ise, özellikle pancar sezonunda bölgede çok sayıda kaza yaşandığını belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde bir kez daha uyardılar.
Orda trafik ışığı var afedersiniz bazı ....... kırmızı ısıkta sanki trafik ısıgı yokmus gibi son sürat geciyor,ışık olmasa bile orda kontrollü gecilmesi lazım valla hakediyoruz hiç kural hak tanımoruz..