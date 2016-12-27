Tipi ve yoğun kar, 6 mahallenin yolunu kapattı

Elbistan’a bağlı Karahasanuşağı ve Sultan Korusu grup mahallelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sultan Korusu grup mahallelerinin bazılarında yoğun tipi, ekiplerin çalışmasını imkansız kılarken, Karahasanuşağı grup mahallelerinde ise yol açma işlemleri devam ediyor.

Elbistan ilçe merkezinde gece saatlerinde, yüksek kesimlerde ise akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, bazı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu. Kar yağışının beraberinde etkili olan tipi nedeniyle birçok mahallenin ilçeyle bağlantısı kesildi. 24 saat teyakkuz durumunda olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Elbistan Bakımevi ekipleri, kapanan yolları açmak için harekete geçti. Kış öncesinde alınan tedbirler kapsamında bekletilen iş makineleri, yollarda çalışmalarına başladı. Çalışmalar, karın en fazla etkili olduğu Sultan Korusu ve Karahasanuşağı grup mahallelerinde yoğunlaştı.

Alınan bilgilere göre Atmalı Kaşanlı ve Hasanalili Mahallelerinin yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 20 cm’yi bulduğu yolları açabilmek için büyük uğraş veriyor. Karın en fazla etkilediği yerlerin başında gelen Sultan Korusu’nda ise 4 mahallenin yolları ulaşıma kapandı. Yapılı, Köşk, Horhor ve Çevirme mahalleleri arasında yoğun tipi etkili oluyor. Tipiyle birlikte sıcaklıkların ve görüş mesafesinin iyice düştüğü bölgede ekipler yol açma çalışmasına başlayamıyor. Tipi, açılan bölgelerin tekrar kapanmasına neden oluyor. İlçenin diğer bölgelerinde ise herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.