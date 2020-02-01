Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı

Elbistan, Nurhak ve Ekinözü’nde etkili olan tipi, karayolu ulaşımında çileye döndü. Elbistan-Nurhak karayolunda mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, jandarma, karayolları ve ELKUD ekiplerinin yoğun çabası ile kurtarıldı.

Bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı ve beraberindeki şiddetli tipi, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu. Özellikle Elbistan-Nurhak, Elbistan-Ekinözü ve Elbistan-Malatya karayollarında tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düştü. Tipi nedeniyle kapanan yollar, karayolları ekiplerinin seferber olması ile açılsa da ardından tekrar kapandı. Çok sayıda araç, yollarda mahsur kaldı. Şarampole kayan bazı araçlar, kara gömüldü. Elbistan-Nurhak karayolunda araçlarında mahsur kalan yaklaşık 100 kişinin yardımına ise, jandarma, karayolları ve ELKUD ekipleri koştu. Donmak üzereyken araçlarından alınan vatandaşlar, Nurhak Kaymakamlığınca ilçe merkezinde ve Barış Mahallesi'nde misafir edildi. Nurhak’tan Elbistan’a sevk edilen 3 hasta için de paletli ambulans devreye girdi. 3 hasta, paletli ambulansla uzun süren çabanın ardından Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, karayolunda mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldığını ve sağlık kontrollerinin ardından ilçede misafir edildiklerini söyledi. Kaymakam Koç, “Şiddetli tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Hepsi kurtarıldı. Sağlık kontrollerinden geçirdik. Çok çükür herhangi bir sağlık problemleri yok. Hava şartları düzelene kadar ilçemizde misafir edeceğiz” dedi.

Şiddetli tipinin etkili olduğu bir diğer nokta ise, Elbistan-Malatya karayolu oldu. Bu güzergahta da çok sayıda araç mahsur kaldı. Birçok sürücü, araçlarını yol kenarında bırakarak ilçe merkezine döndü. Günün aydınlanması ile birlikte yolda kalan araçlar, karayollarına ait iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.

Öte yandan, Malatya-Sivas karayolunda da etkili olan tipi, bu güzergahı kullanan şehirlerarası otobüsleri ve kamyonları da Elbistan’a yönlendirdi. Çok sayıda otobüs, Darıca’dan Elbistan’a oradan da Göksun üzerinden seferlerine devam etmek zorunda kaldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Elbistan’da 34 olmak üzere il genelinde 118 kırsal mahallenin yolu da ulaşıma kapandı.









