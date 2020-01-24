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Tipi nedeniyle 6 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Elbistan’da yüksek kesimlerinde etkili olan tipi nedeniyle bazı mahallelere ulaşım sağlanamıyor.

Tipi nedeniyle 6 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
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Elbistan ilçe merkezinde olmasa da ilçeye bağlı yüksek kesimleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. İlçenin yüksek rakıma sahip Beyyurdu, Köşk, Alkayaoğlu, Uzunpınar, Fakıoğlu ve Yapılı mahallelerinde tipi etkili oluyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Fen İşleri Dairesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yüksek rakıma sahip mahallelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan yollar, kuvvetli tipi nedeniyle yeniden kapanıyor.

Ekipler, acil durumlar için bölgede bekletiliyor.

 

 

 

 


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