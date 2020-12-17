Tilkiler için bırakıldı, kesinlikle dokunmayın!

Elbistan’da, tilkilerden kaynaklı kuduz vakalarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye’de Kuduza Karşı Ağızdan Aşı Temini’ projesi kapsamında aşı yemi tabletleri dağıtımına başlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Elbistan İlçe Müdürlüğü’ne gönderilen oral kuduz aşısı tabletleri, 6 mahallenin muhtarlarına teslim edildi. Evcihüyük, Gökçek, Tepebaşı, Doğan ve Akarca Mahalleleri’nde özellikle tilkilerin ağırlıklı olarak bulundukları kırsal bölgelerine dağıtılan kuduz aşısı tabletleri, tilkiler için cezbedici bir kokuya sahip. Bait olarak adlandırılan tabletler, balık, parafin ve yağdan yapılıyor. Tilkiler, çok uzak mesafeden bu yemin kokusunu alabiliyor. Tabletler, tilkilere ağız yolu ile bağışıklık sağlıyor. Söz konusu proje ile hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor.

Yetkililer uyardı: Kesinlikle dokunmayın

Vatandaşların, tilkilerin aşı yemleri ile aşılanması kampanyası süresince dikkatli olması gerekiyor. Aşı yemi bulunduğunda kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Dokunulduğunda yemlerin kokusu değişeceğinden tilkiler bu yemleri yemiyor. Aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmalarının ve aşılı yemlerin yenmesinin engellenmesi gerekiyor. Özellikle çocukların bu aşılı yemlere dokunmaması büyük önem arz ediyor. Kapsülün içindeki aşının, göze veya ciltteki açık bir yaraya temas etmesi halinde temas noktalarının su ve sabun ile yıkandıktan sonra derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyor.





