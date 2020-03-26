Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydeden Başkan Mustafa Paksoy, “Cumhurbaşkanlığının genelgesine istinaden odamızda çalışma saatleri, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek, esnaflarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla 13.00-17.00 saatleri arası olacak şekilde değiştirilmiştir. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, üretime ve çalışmaya devam ederek büyük bir özveri gösteren esnaflarımız, ilçemize ve ülke ekonomisine gereken katkıyı sunma gayreti içerisindedir. Esnaflarımızdan, salgına karşı devletimizin aldığı tedbirlere uyarak faaliyetlerine devam etmelerini istiyoruz” diye konuştu.
Ticaret Odası’nın çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, koronavirüs tedbirleri kapsamında odanın çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini söyledi.
26 Mart 2020 Perşembe 13:29
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