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Ticaret Meslek Lisesi’nin 1989 mezunları 32 yıl sonra buluştu

Elbistan Ticaret Meslek Lisesi’nin 1989 yılı mezunları 32 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Ticaret Meslek Lisesi’nin 1989 mezunları 32 yıl sonra buluştu
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Elbistan Ticaret Meslek Lisesi’nin 1989 yılı mezunları, mezunlar buluşması gerçekleştirdi. Buluşmada, okul sıralarında geçen günler ve anılar yâd edildi.

Mezunlardan Mesut Çiçek’in girişimleri ile Akbayır Mahallesi’nde 32 yıl sonra gerçekleştirilen mezunlar buluşmasına, kamu kurumları ve özel sektörde çalışan 16 mezun katıldı. Kurban Bayramı'nı da fırsat bilen mezunlar, düzenlenen etkinlikte eskimeyen dostluklarını tazeledi.

Etkinliği organize eden Mesut Çiçek, yıllar sonra tekrar bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Mezun olduktan sonra da arkadaşları ile bağlarını koparmadıklarını belirten Çiçek, “Bayramı birlikte kutlamak ve eski günleri yâd etmek için böyle bir organize düzenledik. Sağ olsun arkadaşlarımız da bizleri kırmadılar. 32 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Çeyrek asırdan fazla bir süren dostluğumuzu pekiştirdik. Her birimiz, o yıllara geri döndük. Güzel hatırları canlandırdık. Bir vefa örneği göstererek gelen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Organizeye katılan mezunlar da, buluşmaya vesile olan arkadaşları Mesut Çiçek’e teşekkür ederek, “32 yıl sonra buluşmamız bizleri çok heyecanlandırdı. Mezun olduktan sonra her birimiz özel sektörde ve çeşitli kamu kurumlarında görev aldık. Ama birbirimizden hiç kopmadık. Şimdi de dostluğumuzu ve beraberliğimizi pekiştirme fırsatı bulduk. Bizleri bir araya getiren Mesut Çiçek’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Mezunlar, şimdiki adı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okullarının bahçesinde, 32 yıl önce mezun oldukları pozu vererek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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Ticaret Meslek Lisesinin 1989 Mezunları 32 Yıl Sonra Buluştu