Ticaret Borsası öğrencileri unutmadı

Kahramanmaraş Ticaret Borsası (KTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ve kendi katkılarıyla, Elbistan’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 80 adet kaban ve 80 adet de bot yardımı yaptı.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret eden, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Balbaba ve Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz, kaban ve bottan oluşan yardım malzemelerini teslim etti.

Burada yaptığı değerlendirme her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduklarını hatırlatan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Balbaba, "Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ve Borsa olarak kendi katkılarımızı da ekleyerek ihtiyaç sahibi yavrularımızın giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaban ve bot yardımında bulunuyoruz. Elbistan’da da 80 adet bot ve 80 adet de kaban yardımı yapıyoruz. Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak, sosyal sorumluluğumuzu bu tür organizelerle en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek vermek ve onların yüzlerindeki tebessümü görebilmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Umarız öğrencilerimiz bu kış aylarında bu botları ve kabanları giyerek okul yolunda üşümeyecekler” dedi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun da Balbaba ve Alagöz’ün nezdinde, Kahramanmaraş Ticaret Borsası’na ve bu yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti.