Tıbbi aromatik bitki ekimi için 50 dönüm arazi kiralanacak

Kiralama işlemi, çok yıllık bitkiler için 10 yıla kadar; tek yıllık bitkiler için ise azami 5 yıla kadar yapılacak.

Milli Emlak Elbistan Şefliği’nin ilçeye bağlı İkizpınar Mahallesi’nde yer alan 50 dönüm büyüklüğündeki arazinin, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkisi üretimi için kiralama ihalesi ile ilgili ilan, Elbistan Kaymakamlığı resmi internet sitesinde yayınlandı.

İlanda, söz konusu arazinin 1 yıllık kiralama bedelinin 163 TL olacağı belirtildi. İhale tarihinin de 6 Eylül’de yapılacağı hatırlatılan ilanda, arazinin, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ve ilgili tebliğde yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretiminin yapılması amacıyla çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar gerçek ve tüzel kişilere kiralanacağı kaydedildi. Tarım idaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile belirtilen tebliğde yer almayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı bildirilen ilanda, “İlan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği eki (Ek-2)'de yar alan başvuru formunu doldurmaları ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdaremize teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmeyecektir” denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayımlanan Ek-1 listesinde ise 131 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkisi yer alıyor. Özellikle son yıllarda ülkemizin ve bölgenin değişik noktalarında dikimi yapılan lavanta da tebliğde bulunuyor.