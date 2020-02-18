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Teyzesini öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Elbistan’da tartıştığı teyzesini av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü ve 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesi ile yargılanan sanığa, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Teyzesini öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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19 Mayıs 2019’da Kümbet Mahallesi Nar Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ferhat E. (27) ile 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir arasında tartışma yaşandı. Ferhat E., tartışmanın sonucunda yanındaki ev tüfeği ile etrafa ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, fenalaştığı için çağrılan ambulanstaki 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir ve 36 yaşındaki E.D.'ye isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Demir, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın faili Ferhat E. ise, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 9 aydır tutuklu buluna Ferhat E. hakkında, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten öldürme suçuyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanığa hakkında iyi hal indirimi uygulanmaksızın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Ferhat E., tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

 


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