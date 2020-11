Test sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Son hazırlıkların yapıldığını belirten AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, test sürüşünün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.

Başkan Debgici, "Bu muhteşem eseri Kahramanmaraş'ımıza kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun yol arkadaşlarına, Kahramanmaraş milletvekillerimize, emeği geçen herkese, işçi kardeşlerimize, teşekkür ediyorum. Bu tünellerle Kahramanmaraş-Göksun arası 90 kilometreden 71 kilometreye düşüyor. Üzerinde 11 çift tüplü tünel, 2 büyük viyadük ve köprüler var. Bu yolun 17 kilometresi ise çiftli tünelden oluşuyor” dedi.

Partisinin cumartesi günü gerçekleştirilecek 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman olduğu gibi en güzel şekilde ağırlayacaklarını belirten Debgici, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı 7. Olağan İl Kongremiz vesilesiyle ilimizde, teşkilatımız ve vatandaşlarımızla beraber ağırlayacağız. Saat olarak 13.30 muhtemel bir kongre saati olabilir ama bu netleşmiş değil. Çünkü her an programlar değişebiliyor. İnşallah kongrede bayrağı Fırat Görgel başkanımıza devredeceğiz” şeklinde konuştu.

Kongrede tek aday olan Fırat Görgel de partisinin 7. Olağan Kongresi'ni Kahramanmaraş'a yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, kongreye katılacak vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.