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Tespit edilen 250 metruk binadan 180’i yıkıldı

Elbistan Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde daha önce tespit edilen 250 adet metruk binadan 180 tanesinin yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladı.

Tespit edilen 250 metruk binadan 180’i yıkıldı
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 Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, metruk bina yıkım çalışmalarını aksatmadan devam ettiriyor. Görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiği çalışmalar ile şu ana kadar 180 adet metruk bina yıkımı gerçekleştirildi.

 Yıkım çalışmaları hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüsün hizmetlerimizi aksatmaması için gerekli tedbirleri alan ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği tehlikesine karşı başlatılan yıkım çalışmaları, Kahramanmaraş Valiliği’nin hayata geçirdiği eylem planı doğrultusunda belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor. Birçok tarihi yerleşim yerlerine sahip olan ilçemizde terk edilmiş ve metruk bina sayısı bir hayli fazla. Görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra sosyal risklere de yol açan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesini de taşıyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor.

İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Mahalle mahalle araştırarak muhtarlarımızla istişareler yaparak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek yasal işlemlerinin yapılması ardından yıkımlar gerçekleşiyor. Gerek belediyemiz tarafından belirlenen, gerekse vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda bu güne kadar 250 adet metruk binanın tespiti yapılmış, 180 tanesinin yıkımı gerçekleştirilmiştir. Yıkılan metruk binaların enkazı yine belediyemizce kaldırılmaktadır. Önümüzdeki günlerde de diğer metruk binaların yıkımı aralıksız devam edecektir” denildi.



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Tespit Edilen 250 Metruk Binadan 180’i Yıkıldı
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