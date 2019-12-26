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Tespit edilen 250 metruk binadan 108’i yıkıldı

Elbistan Belediyesi, bir süre önce merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı metruk binaların yıkımına devam ediyor. Yıkım çalışmaları kapsamında bu güne kadar 108 adet metruk bina yıkıldı

Tespit edilen 250 metruk binadan 108’i yıkıldı

Metruk binaların yıkılması ile görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi,  vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen Elbistan Belediyesi, bu kapsamda belirlediği 250 adet metruk binanın yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkım çalışmaları hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerde bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği tehlikesine karşı başlattığı yıkım çalışmaları, Kahramanmaraş Valiliği’nin hayata geçirdiği eylem planı doğrultusunda belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor. Birçok tarihi yerleşim yerlerine sahip olan ilçemizde terk edilmiş ve metruk bina sayısı bir hayli fazla. Görüntü kirliliği yaratmasının yanı sıra sosyal risklere de yol açan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak da kullandığı yıkılmaya yüz tutmuş olan bu yapılar, can güvenliği tehlikesini de taşıyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, kendi çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor.

İlçenin farklı mahallelerindeki bu metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Mahalle mahalle araştırarak muhtarlarımızla istişareler yaparak, vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek yasal işlemlerinin yapılması ardından yıkımlar gerçekleşiyor. Gerek belediyemiz tarafından belirlenen, gerekse vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda bu güne kadar 250 adet metruk binanın tespiti yapılmış, 108 adedinin yıkımı gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki günlerde de diğer metruk binaların yıkımı aralıksız devam etmektedir” denildi.


 


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