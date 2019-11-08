Tes-İş’ten ‘Vergide Adalet İstiyoruz’ kampanyası

Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Türk-İş Genel Merkez’in almış olduğu karar doğrultusunda vergi konusundaki taleplerin kitlesel düzeyde kamuoyu gündemine taşınması için örgütlü oldukları işyerlerinde “Vergide Adalet İstiyoruz” başlığıyla imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Toplanan imzaların, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) teslim edileceğini bildiren Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, “Bağlı bulunduğumuz Türk-İş tarafından emekçiler üzerindeki ağır vergi yükünü protesto etmek, vergi politikalarının emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini talep etmek için ülke genelinde ‘Vergide Adalet İstiyoruz’ kampanyası başlatıldı” dedi.

Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“Türkiye’de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Yılın başında aldığımız net ücret, vergi kesintileri nedeniyle ilerleyen aylarda giderek azalmaktadır. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Bu vergi düzeni adil değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergide adaletsizliği ortadan kaldırmıyor. Türkiye’de vergi alanında yapılacak reform, ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapını değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. TBMM’den beklentimiz, ücret üzerindeki vergi yükünü azaltmaları ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasını sağlamalarıdır.”

Başkan Kılıç, “Ülkemizde çalışanlar bugün sadece karnını doyurmanın mücadelesini vermektedirler. Hükümetin ve muhalefetin bütçe görüşmelerinde çalışanlara karşı uygulanan vergide adaletsizliği göz önünde bulundurmalarını bekler ve takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.















