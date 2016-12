Tes-İş’ten polise başsağlığı ziyareti

Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğüne başsağlığı ve destek ziyaretinde bulundu.

İstanbul’da 10 Aralık’ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda çoğunluğu polis 44 kişinin şehit düşmesinin ardından Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Afşin İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ayhan Aslangil’i makamında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Burada bir değerlendirme yapan Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, devletin ve milletin varlığının şehitler sayesinde olduğuna dikkat çekti. Başkan Kılıç, “Bu millet, devlet ve bayrak, dünya durdukça var olacak. Allah’ın izniyle kazanacağız. Bu hainler şunu asla akıllarına getirmiyor, bu hainlerin bilmediği bir şey var; Bu millet tarihi boyunca hiç diz çökmedi, hiç aman demedi, hiç esir olmadı. Bu bayrağın, ezanların, devletin ve milletin varlığı, şehitlerinin sayesindedir” diye konuştu.

Türk milletinin terör saldırıları karşısında tek yürek olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, şunları söyledi:

“İstanbul'da yaşanan bombalı saldırı her ne kadar yüreklerimizi dağlasa da milletimizi bölemiyor. Bu tip saldırılar sonucunda halkımız birbirine daha da kenetleniyor. Devletimiz, milletimiz ve siyasi partilerimiz terör karşısında dik bir duruş sergiliyor. Meydanı üç beş çapulcuya asla bırakmayacağız. Devletimiz ve milletimiz el ele terör belasının üstesinden gelecektir. Güvenlik güçlerimizin her zaman destekçileriyiz. Devletimiz terör örgütlerine karşı ciddi somut adımlar atıyor. Halkımız da bunu görüyor ve destek veriyor. Polis ve askerimize her zaman desteğe hazırız. Türk milleti bunun üstesinden gelecektir. Terör saldırısında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarının acısını canı gönülden paylaşıyoruz. Millet olarak kenetlenmeli, hep birlikte bizi bizden ayırmak isteyen hain odaklara karşı topyekûn mücadele ederek ortak tavır sergilemeliyiz.”