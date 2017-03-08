Tes-İş’ten kadın santral çalışanlarına gül jesti

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, bölgedeki termik santrallerde çalışan kadın işçi ve memurlara gül ve karanfil takdim ederek bu özel günlerini kutladı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, termik santrallerde çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül ve karanfil jestinde bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın personellerin çalıştıkları birimleri ziyaret eden ve çiçek takdim ederek günlerini kutlayan Başkan Kılıç, kadınların bir toplumun en önemli değerleri olduğuna vurgu yaptı.

Kadınların, iş hayatında kendilerine verilen sorumluluk ve görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için gösterdikleri gayretin ve çabanın da takdir edilmesi gerektiğini belirten Tes-İş Sendikasın Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, “Yaşamın her alanında olduğu gibi başarılarına tanık olunan kadınların aynı zamanda eş ve anne olmanın getirdiği sorumluluklarının gereğini büyük bir fedakârlıkla yerine getirdiklerini görüyoruz. Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Bunun en güzel örneklerini de bölgemizdeki işyerlerimizde görebiliyoruz. Termik santrallerimizde çalışan kadın personellerimiz, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Onların bu azmi ve kararlılığı, ne kadar takdir edilse azdır” dedi.

Kadının; anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındırdığını hatırlatan Başkan Kılıç, “Toplum ve ülke olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda emeği, alın teri, katkısı ve duası bulunan, kurtuluş mücadelesinden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar hiç bir fedakârlıktan kaçınmayan kadınlarımız, bizim örf ve adetlerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadın, ailenin ve toplumun temel direğini oluşturmaktadır. Toplum yaşantımızın her bölümünde yer alan kadınlarımız, toplumda gerçek ve hak ettiği yerini almalıdır. Toplumun yapısını güçlendiren ve temel taşlarını oluşturan, şekillendiren, huzurlu, mutlu ve sağlıklı aile birliğinin en önemli unsuru olan, sevginin kaynağı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.



