Tes-İş’ten ilçe başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elbistan İlçe Teşkilatı ve MHP Afşin İlçe Teşkilatı’na hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdiler.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ve MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan’a yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Kılıç, “Elbistan ilçemizde kongrelerden sonra görevlerine yeni seçilen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ile MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan beyleri ziyaret ettik. Hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. İşçilerimizin talepleri ve işyerlerimizle ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sendika faaliyetlerimize ilişkin bilgiler verdik. İlçe başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ve MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.





