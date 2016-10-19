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Tes-İş, işçi alımı öncesi kamuoyu oluşturma ziyaretlerini sürdürüyor

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki termik santrallere alınacak kamu personeli noktasındaki talepler ve önerilerle ilgili kamuoyu oluşturmak için başlattığı ziyaret ve görüşme trafiğini, Şeker-İş Sendikası Elbistan Şubesi ile sürdürdü.

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Tes-İş, işçi alımı öncesi kamuoyu oluşturma ziyaretlerini sürdürüyor

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki termik santrallere alınacak kamu personeli noktasındaki talepler ve önerilerle ilgili kamuoyu oluşturmak için başlattığı ziyaret ve görüşme trafiğini, Şeker-İş Sendikası Elbistan Şubesi ile sürdürdü.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ve yönetimi ile görüşen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, işçi alımı noktasında güç birliği yapılmasının önemine vurgu yaptılar.

Ziyarette konuşan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, termik santrallere işçi alımının gündemde olduğunu belirterek, “Bölgemizde kurulu bulunan A ve B Termik Santrallerine kamu işçisi alımı planlanıyor. Şuanda alınacak personel sayısı ile ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak, santrallerin durumu ortada. Teknik personel açığı çok fazla. Her iki santrale de 1000 işçi alınması gerekiyor. İşletmelerin ayakta durabilmesi için bu kadar teknik personele ihtiyaç var. Elbette ki; bu alımlarla ilgili Tes-İş Sendikası olarak bizlerin de talepleri var. Buralarda uzun süredir taşeron olarak çalışan işçiler var. Bu arkadaşlarımız hem tecrübeli hem de bölgemizin insanı. Bizim tercihimiz ve beklentimiz, personel açığının kapatılmasında bu arkadaşlara öncelik tanınmasıdır” dedi.

Bu taleplerinin değerlendirilmesi noktasında siyasetçisinden idarecilere ve sivil toplum kuruluşlarına varıncaya kadar el ele verilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kılıç, “Tabi bu noktada bölge siyasetçimizin, sendikamızın, diğer sivil toplum kuruluşlarının güç birliği yapması gerekiyor. Biz, işçi alımı için termik santrallerde çalışma şartı konulmasından yanayız. Bu görüşümüzü de ayrım gözetmeden her siyasi parti temsilcimizle ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşıyoruz. İnşallah hayırlı bir sonuç elde ederiz” ifadelerini kullandı.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İşçi ve personel sorunu Elbistan Şeker Fabrikası’nın da en önemli gündem maddesi.  Bölgemizde 2 adet termik santral var. Buralarda istihdam edilecek işçiler için Tes-İş Sendikası’nın önerilerini dinledik. Sendika olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

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memet 2 ay önce

başkan iyi güzel konuşuyorsun uzda orda çalışmayan alınmasın diye orda çalışan varımı ki? soruyorum hep yatıyorlar işe gitmeden kart vuruluyor siz önce bunları tespit edin ondan sonra konuşun termik santralinde çalışma sart olacak diye

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Gurbetçi 2 ay önce

Sayın Başkan öyle bir kaide yok siz önce dışardan gelenlere engel olun adamlar geliyor 1 sene çalışıp gidiyor olan bize oluyor bizde dışariya gidiyoruz çalışmaya diyer durumda gelincetaşeron çalışacak diye kaide yok kimin hakkı ise o çalışsın çok insan tanıyorum gitmeden maaş alan siz bunları önleyin bence

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eüaş 2 ay önce

teşeronda çalışan işçilerin yüzde 90 işlerini bilmuyor ve torpille girmiş.teşerona.ikinci husus santraller sadece afşin-elbistandan toplanan vergilerle mi yapılmıdıda sadece o bölgenin insanları girsin diyorsun.istimlak olur alır parasını teşeron hizmet alımında çalışanlarınsi oralı ucuz siyasete gerek yok devlet malında her türkiyeye vatandaşı olan herkezin çalışma hakkı var

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eüaş işçisi 2 ay önce

Sen kendi işini yap ?

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eüaş4617 2 ay önce

Syn Mustafa KILIÇ başkanım sizi çok yakından tanıyan birisi olarak santralde çalışanlara öncelik verilsin fakat şunu beklerdim sizden çalışanlardan hak eden girsin sizlerde biliyorsunuz ki A santralindeki taşeronda sadece dıştesislerdeki taşeron çalışıyor diğer yandan B santralindeki elemanların %90 ı sizlerinde malumu işi bilmiyor ve çalışmıyor lütfen bu konuları belirtelim

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