Tes-İş, işçi alımı öncesi kamuoyu oluşturma ziyaretlerini sürdürüyor

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki termik santrallere alınacak kamu personeli noktasındaki talepler ve önerilerle ilgili kamuoyu oluşturmak için başlattığı ziyaret ve görüşme trafiğini, Şeker-İş Sendikası Elbistan Şubesi ile sürdürdü.

Şeker-İş Sendikası Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç ve yönetimi ile görüşen Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, işçi alımı noktasında güç birliği yapılmasının önemine vurgu yaptılar.

Ziyarette konuşan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, termik santrallere işçi alımının gündemde olduğunu belirterek, “Bölgemizde kurulu bulunan A ve B Termik Santrallerine kamu işçisi alımı planlanıyor. Şuanda alınacak personel sayısı ile ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak, santrallerin durumu ortada. Teknik personel açığı çok fazla. Her iki santrale de 1000 işçi alınması gerekiyor. İşletmelerin ayakta durabilmesi için bu kadar teknik personele ihtiyaç var. Elbette ki; bu alımlarla ilgili Tes-İş Sendikası olarak bizlerin de talepleri var. Buralarda uzun süredir taşeron olarak çalışan işçiler var. Bu arkadaşlarımız hem tecrübeli hem de bölgemizin insanı. Bizim tercihimiz ve beklentimiz, personel açığının kapatılmasında bu arkadaşlara öncelik tanınmasıdır” dedi.

Bu taleplerinin değerlendirilmesi noktasında siyasetçisinden idarecilere ve sivil toplum kuruluşlarına varıncaya kadar el ele verilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kılıç, “Tabi bu noktada bölge siyasetçimizin, sendikamızın, diğer sivil toplum kuruluşlarının güç birliği yapması gerekiyor. Biz, işçi alımı için termik santrallerde çalışma şartı konulmasından yanayız. Bu görüşümüzü de ayrım gözetmeden her siyasi parti temsilcimizle ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşıyoruz. İnşallah hayırlı bir sonuç elde ederiz” ifadelerini kullandı.