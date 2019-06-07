Ters yöne girip bisikletliye çarptıktan sonra kaçtı

Olay, Kümbet Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi’nin kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Göktürk Caddesi’nden Kümbet Caddesi istikametine ilerleyen otomobil, dönel kavşağa yaklaştığında ters şeride girdi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, o sırada bisikletiyle giden R.P. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten fırlayan talihsiz adam asfalt zemine düşerek yaralandı. Vicdansız otomobil sürücüsü ise, yaralıyı bırakıp olay yerinden kaçtı. R.P.’nin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Otomobil sürücüsü, bir süre sonra ambulans bekleyen yaralının yanına geri döndü. Ehliyetsiz olduğunu belirten sürücü, R.P.’den şikayetçi olmamasını istedi. R.P.’nin olumsuz yanıtını duyan sürücü, tekrar gaza basarak olay yerinden kaçtı.

Trafik polisleri, MOBESE kameraları ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler ışığında R.P.’ye çarpan otomobilin plakasını belirledi. Yaralı bisikletli ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



