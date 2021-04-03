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Ters yöne giren otomobille çöp kamyonu çarpıştı: 1 ağır yaralı

Elbistan’da ters yöne giren otomobille çöp kamyonu çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Ters yöne giren otomobille çöp kamyonu çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun şeker fabrikası kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T.’nin kullandığı ve Nurhak istikametinden Elbistan ilçe merkezine seyir halinde olan 01 VCR 80 plakalı otomobil, ters yöne girdi. Otomobil, ilçe merkezinden çöplük yönüne giden B.D. idaresindeki 46 AAJ 420 plakalı çöp kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü F.T., araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için zamanla yarışırken 112 Acil Servis ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.T., buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Ters Yöne Giren Otomobille çöp Kamyonu çarpıştı: 1 Ağır Yaralı