Ters yöne giren araçlar, kamerayla tespit ediliyor

Elbistan’da tek yön uygulamasının yapıldığı caddelerde kurallara uymayan sürücülere, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sivil araçlarındaki kamerayla tespit yapılırken, daha sonra cezai işlem uygulanıyor.

Elbistan’ın ana arterleri olan Dulkadiroğlu, Ahmet Karacabey, Hamza Akbaş ve Emniyet Caddesi’nde trafiği rahatlatmak için başlatılan tek yön uygulaması uzunca bir süredir devam ediyor. Bu 4 caddeye ek olarak Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde de tek yön uygulaması geçtiğimiz günlerde başlatıldı. Bu caddelerin girişleri ile ara sokaklara yerleştirilen tabelalarla sürücüler caddelerin tek yön olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nin Kıbrıs Meydanı tarafındaki girişi ise dubalarla kapatılsa da sürücüler, yasağı dinlemeden ters yöne girerek ilerlemeye devam ediyor. İlçede tek yön kuralına uyulmayan caddelerin başında ise Gazi Mustafa Kemal, Hamza Akbaş ve Emniyet Caddeleri geliyor. Gazi Mustafa Kemal Caddeleri’nin ara sokaklarından dönüş yapan sürücüler, diğer araçları ve yayaları düşürdükleri tehlikeye aldırış etmeden ilerlemeye devam ediyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, söz konusu bu caddelerdeki tek yön ihlallerine karşı rutin denetlemelerini sürdürürken, yeni bir uygulamanın da startı verildi. Trafik ekipleri, Gazi Mustafa Kemal, Hamza Akbaş ve Emniyet Caddelerinde her gün değişen periyotlarda kamerayla ters yönden gelen araçları kayıt altına alıyor. Daha sonra kural ihlali yapan araçların plakalarına ceza yazılarak adreslerine postalanıyor.

Trafik polislerinin sivil araçlarla gerçekleştirdiği bu denetimlerde günlük 50’den fazla araca ceza yazıldığı öğrenildi.



