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Ters laleler, jandarmanın koruması altında

Nurhak ilçesinde keşfedilen ve ‘ağlayan gelin’ olarak adlandırılan ters laleler, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince koruma altında tutuluyor.

Ters laleler, jandarmanın koruması altında

Türkiye’de yetişen endemik bitkilerin en özel türlerinden biri olan ters laleler, Nurhak ilçesinde çiçek açtı. Engizek dağlarında, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışmalar esnasında keşfedilen ters laleler, göz kamaştıran ihtişamı ile görenleri şaşırtıyor. Halk arasında ''ağlayan gelin'' adı verilen ters laleler, kırmızı renkteki çiçekleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Nurhak’ta keşfedilen, sadece senenin 15 günü çiçek açan ters laleler, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş ve Jandarma Komando timleri aracılığıyla sık sık kontrol ediliyor, bulunduğu bölgeden başka bir yere çıkartılmasına müsaade edilmiyor.

Jandarma Asayiş ve Jandarma Komando görevlileri, Engizek dağlarında sürekli devriye görevi ifa ederek, ters lalelerin bulundukları bölgeyi koruma altında tutuyor.







 

 

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Jandarma 2 hafta önce

Bekleyin aman o lalelerin başına bir iş gelmesin

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Vatandas 2 hafta önce

Kardesim kahraman askerimizi böyle şeylerle meşgul etmeyin bu Laleler yillardir tanirda celada gublucede var şimdiye kadar kimse ilgilenmedi simdi birilerinin dikkatini çekti hadi hayırlısı

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