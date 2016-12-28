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Terör örgütü propagandası yapan muhtar, gözaltına alındı

Afşin ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan ve örgütle ilgili fotoğraf paylaşımında bulunan mahalle muhtarı, Jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

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Terör örgütü propagandası yapan muhtar, gözaltına alındı

Afşin ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan ve örgütle ilgili fotoğraf paylaşımında bulunan mahalle muhtarı, Jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Türkiye'yi derinden sarsan İstanbul ve Kayseri’deki bombalı saldırılar sonrası sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK lehinde paylaşımlar yapan ve örgütün propagandasını sürdüren kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Afşin ilçesinde, biri mahalle muhtarı olmak üzere 2 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri, şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda mahalle muhtarı olduğu öğrenilen H.G. gözaltına alınırken, diğer şüpheli H.C. ise adresinde bulunamadı.

H.G.’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

 

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