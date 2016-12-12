Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi Yönetim Kurulu, İstanbul-Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısını kınadı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Terör insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin, insanların canına kast ediyorsa lanetlenmelidir. İstanbul Beşiktaş’ta bu karanlık günde meydana gelen terör olayında hayatını kaybeden tüm canların yasını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz” cümlelerine yer verildi.