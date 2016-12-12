Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi Yönetim Kurulu, İstanbul-Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısını kınadı.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Terör insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin, insanların canına kast ediyorsa lanetlenmelidir. İstanbul Beşiktaş’ta bu karanlık günde meydana gelen terör olayında hayatını kaybeden tüm canların yasını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz” cümlelerine yer verildi.
TERÖR ASLA TÜRKİYEDE HEDEFİNE ULAŞAMAZ ÇOK İYİ BİLSİNLERKİ HER TÜRLÜ TERÖR VE BUNUN ARKASINDAKİ ÖRGÜT VE DESTEKÇİSİ BATI TÜRKİYEDE BOMBALAR PATLADIKÇA BU MİLLET DAHA ÇOK BİRBİRİNE BAĞLANIP KÖKLEŞİYOR BU VATANDA VE HER DAMLA KANIMIZ DA AL BAYRAGIN RENGI HERGÜN YENİLENİYOR BU DEMEKTİRKİ OSMANLI İMPARATORLUGUNDAN BERİ HER SAVAŞIN SONUNU ZAFERLE KAZANDIYSAK BUNDAN SONRADA DA ZAFERLERE KOŞACAGIZ..BAYRAĞI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ ŞEHİDİMİN KANIDIR TOPRAK UGRUNA ÖLEN VARSA TÜRKİYEM VATANIMDIR.