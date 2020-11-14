Termometreler -4’ü gösterecek

Ekim ve Eylül aylarında sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyrettiği Elbistan’da, karakışın habercisi olan soğuk hava vatandaşların içini üşütecek. Elbistan Ovası’nı çevreleyen dağların zirvelerine mevsimin ilk karı yağarken, hafta başından itibaren de sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanacak. Pazartesi gününden başlayarak sıcaklıklarda 3-4 dereceye kadar düşüş görülecek. Hafta boyunca geceleri eksi dereceleri görecek olan Elbistan’da en düşük sıcaklık -4 derece olacak. Gündüz sıcaklıkları da aynı şekilde düşüşe geçecek. Gündüz sıcaklıkları da 10 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hafta içinde Elbistan’da yağış beklenmiyor.