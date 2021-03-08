Termik santralinde iş kazası: 1 işçi ağır yaralandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, santralin kazan bölümünde görev yapan Ercan Kılıç (32), sıcak su hattında meydana gelen arıza sonrasında sıcak buhar ve suya maruz kalarak ağır yaralandı. Talihsiz işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. Ağır yaralanan Kılıç, firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun büyük bölümünde 2.derece yanıklar oluşan Kılıç’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

3 ay önce nişanlandığı bildirilen Kılıç’ın ağır yaralanmasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.